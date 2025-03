Tpi.it - Fedez critica le dichiarazioni di Elodie su Giorgia al Festival di Sanremo 2025: “Polemica sterile” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

ledi: “la collegaper lepolemiche che la cantante ha fatto riguardo al quinto posto dialdi.Durante la puntata di Domenica In andata in onda il giorno seguente l’ultima serata della kermesse musicale, infatti,aveva commentato il quinto posto finale ottenuto daaffermando: “È stato irrispettoso, mi ha fatto davvero inca**are. Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti?” [email protected] rispetto delle carriere @@marracerbero @marcomasinireal ##pulppodcast #perte ##podcasts ##masini #bellastronza ? Dimenticarsi alle 7 –Affermazioni che sono statete da, il quale, nell’ultima puntata di Pulp Podcast che vedeva ospite Marco Masini, ha dichiarato: “Ultima, secondo me iper, è stata quella diche ha detto che bisogna avere rispetto delle carriere e trova assurdo chenon fosse sul podio”.