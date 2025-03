Donnapop.it - Fedez contro Elodie, il rapper critica la cantante: «Polemica sterile», ecco cosa ha detto

Leggi su Donnapop.it

Il Festival di Sanremo continua a far parlare di sé anche dopo quasi un mese dalla sua conclusione, con molti spunti di discussione riguardo alla gara, i risultati e le reazioni degli artisti. L’ultimariguarda le dichiarazioni di, che dopo il Festival ha lamentato il trattamento ricevuto da Giorgia, sesta classificata., durante un episodio di Pulp Podcast, ha risposto a queste affermazioni,ndo duramente la. Maavevae perchéha definito le sue parole una ““? Scopriamo insieme i dettagli.avevasu Giorgia dopo Sanremo?Subito dopo la finale di Sanremo,aveva espresso il suo disappunto riguardo al risultato finale, in particolare per quanto riguarda la posizione di Giorgia. Parlando a Domenica In, laaveva dichiarato: «Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire.