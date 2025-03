Metropolitanmagazine.it - Fedez commenta le dichiarazioni di Elodie su Giorgia nel post Sanremo: ”Ultima polemica, iper sterile, quella di Elodie”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Durante la puntata di Pulp Podcasthato lefatte daallo speciale di Domenica In dedicato al Festival di. In quel contesto si era sollevata una discussione in cuisi diceva dispiaciuta per il mancato podio dicontrodopo le parole su: ”polemica”Foto da Leggo.itA Domenica In, il giorno dopo la finale del Festival di, come di consueto si ospitano tutti i cantanti in gara e proprio in quel contesto, domenica 16 febbraio, si è accesa una discussione sul mancato podio diin gara con il brano La cura per me. A sollevare il discorso è stata, la quale si è detta molto dispiaciuta di non aver visto un’artista comenella Top 5:“Sono rimasta malissimo per. E’ stato irrispettoso per il suo talento, per la sua carriera.