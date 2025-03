Ilfattoquotidiano.it - Fedez: “Colgo l’occasione per chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti”. Il fuori programma del rapper

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante una puntata di Pulp Podcast,è tornato sull’argomento della scelta della cover per il Festival di Sanremo 2025. Ilaveva rivelato che, ancora prima di “Bella Stronza”, la cover che aveva scelto era serata delle cover avrebbe dovuto cantare “Boy Band” dei Velvet con il gruppo Fu*k Your Clique. Il direttore artistico e conduttoreavrebbe preferito un altro duetto e un’altra canzone.“Avevo pensato di cantare con questi artisti, dovevano esibirci sulla cover di Boy Band dei Velvet. Questo gruppo ha cantato dei pezzi espliciti e mi hanno riportato ‘non vuole cantanti che parlano di sbor*a’. Loro sono un po’ come Elio e Le Storie Tese”. Poi è arrivata la scelta di Masini, che comunque ha avuto una eco mediatica massiccia.Poia Pulp Podcast ha detto: “Ormai su Internet la storia dei Fu*k Your Clique è diventata un meme.