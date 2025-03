Biccy.it - Fedez chiede pubblicamente scusa a Carlo Conti

Pochi giorni dopo la finale del Festival di Sanremo 2025,in un podcast ha rivelato che inizialmente per la serata delle cover avrebbe dovuto cantare con il gruppo Fu*k Your Clique (noto per il pezzo La Canzone della Sb0**a).però avrebbe consigliato al rapper milanese di portare altro: “Avevo pensato di cantare con questi artisti, dovevano esibirci sulla cover di Boy Band dei Velvet. Questo gruppo ha cantato dei pezzi espliciti e mi hanno riportato ‘non vuole cantanti che parlano di sb***a’. Loro sono un po’ come Elio e Le Storie Tese“.Dopo le rivelazioni del cantante di Battito, i fan dei Fu*k Your Clique hanno iniziato a invadere la sezione commenti di. Il conduttore dopo aver letto centinaia di commenti con scritto “#FreeSb0**a” ha deciso di limitare la sezione commenti del suo profilo Instagram”.