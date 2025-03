Liberoquotidiano.it - Federproprietà/ARPE, Giovanni Bardanzellu: “Il Piano Casa deve intervenire su una revisione della normativa sulle locazioni e un rafforzamento degli affitti concordati”

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si è conclusa alla Camera dei Deputati la quinta edizione di Refuture – Forum dell'Economia Immobiliare, un appuntamento consolidato per il confronto tra istituzioni e operatori del settoreprospettive del mercato immobiliare, l'innovazione e la sostenibilità., con il Presidente, ha preso parte al Forum sottolineando le criticità che affliggono il mercato delleresidenziali: “I proprietari faticano a riaffittare le proprie case a causa delle lungagginisfratti e dei costi elevati, mentre la concorrenzabrevi ha spinto al rialzo i canoni, rendendo l'accesso allaancora più difficile. Serve unae un”. In conclusione il Presidenteha rivolto un invito al Governo augurandosi che ilrecepisca le istanze emerse e introduca misure concrete per affrontare queste criticità”.