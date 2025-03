Federico II-Deloitte Operazione Talenti | online il bando per selezionare 15 studenti

Leggi su Ildenaro.it

ilper15per la quinta edizione di, il progetto nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di NapoliII eche permette di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e al tempo stesso di avviare una carriera lavorativa in. Attualmente sono già coinvolti nel progetto 50, di cui 28 ragazzi e 22 ragazze, mentre nel 2024 sono stati 3 gliche si sono laureati e risultano attualmente assunti inpresso la sede di NAPOLI. Nelle precedenti edizioniha raccolto oltre 400 candidature da tutta Italia, ottenendo un ottimo riscontro verso questa iniziativa che prevede un costante accompagnamento dei partecipanti tramite sostegno economico e tutoraggio, anche per supportare ragazze e ragazzi che in circostanze diverse non avrebbero potuto continuare i loro studi.