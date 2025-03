Napolipiu.com - Fedele: “Lukaku il migliore in campo, il Napoli aveva bisogno di lui”

: “ilin, ildi lui”">Enrico, intervenuto a Radio Marte, ha elogiato la prestazione di Romelunella sfida del Maradona contro l’Inter: “Non ha segnato, ma è stato ilin. Ilhadi lui come il pane”.Analizzando il match,ha sottolineato l’importanza dell’azione di Lobotka nel gol azzurro e ha espresso qualche perplessità su Billing: “È stato fortunato, ha fermato la corsa al momento giusto, ma non ha un piede forte. Lì doveva solo buttarla dentro”.Sul rendimento delha poi aggiunto: “L’Inter ha giocato una partitaccia. Dopo quattro gare difficili, ilè risorto. Ma è merito degli azzurri o demerito dei nerazzurri? La squadra di Mazzarri ha superato l’impasse o resta imprevedibile? Aspettiamo le prossime partite per capirlo”.