Liberoquotidiano.it - FdI col turbo: oltre il 30%. E il Pd continua a sprofondare: l'ultimo sondaggio è una sentenza

Fratelli d'Italia sfonda il tetto del 30% e addirittura supera quella soglia nell'realizzato da Emg different. Notizie meno buone, invece, per il Partito democratico, che perde due decimi rispetto alla settimana scorsa e cala al 23,6%. Piccolo spiraglio per il Movimento 5 Stelle e per Alleanza Verdi-Sinistra, che salgono leggermente nei consensi. La rilevazione registra poi un lieve calo per la Lega, che cede il passo a Forza Italia, al 9,1%. Scendendo nel dettaglio delle cifre, il partito di Giorgia Meloni si conferma al primo posto, davanti a tutti gli altri, nonostante alcune questioni che si pensava potessero avere conseguenze negative, dal caso Almasri alla vicenda Paragon fino alle mozioni di sfiducia ai ministri Carlo Nordio e Daniela Santanché. Oggi il principale partito di governo cresce dello 0,3% e si porta al 30,3% dei consensi.