Ilfattoquotidiano.it - “Fate schifo”, “sbirri brutti pezzenti”: 35enne denunciata per gli insulti anonimi su Facebook

“Glise ne sbattono delle cose serie”, “che gli venga un colpo me***” e “”: sono solo alcuni deglirivolti contro l’Arma dei Carabinieri di Aviano da un utente che susi nascondeva dietro un profilo anonimo. L’ultimo, il decisivo, è stato “si”, postato come netta risposta ad un post pubblicato dal gruppo social Sei di Aviano se.Con l’aiuto degli amministratori del gruppo, i militari dell’Arma, a cui glinon sono passati inosservati, hanno avviato un’indagine e sono risaliti al responsabile. Dietro il profilo anonima c’è una donna, trentacinquenne, residente ad Aviano, arrabbiata per il mancato intervento dei Carabinieri in una rapina di qualche giorno prima. La donna è statae dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale.