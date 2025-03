Farmacosmo, crescono i ricavi retail, Baucosmesi e ContactU fanno il pieno

Leggi su Ildenaro.it

La società napoletana che si occupa di digital commerce in ambito health, pharma, beauty e pet, quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana, annuncia un cambio di strategia in occasione dell’approvazione dei risultati preliminari dell’esercizio 2024.Se ai tempi della quotazione, a marzo 2022, il gruppo puntava sul ramo BtoB perché ritenuto un asset strategico, adesso, forte delle ottime performance in termini didelle piattaforme digitali di e-commerce, prime tra tutti, il management sceglie di focalizzarsi sull’attività.“Nel corso del 2024 l’incremento della marginalità dei portali, insieme alla progressiva riduzione ponderata del canale BtoB, rende il gruppopiù solido nei rami di business che potranno favorire uno sviluppo strategico della società – spiega il CEO e Presidente Fabio De Concilio – Le private label in primis, che garantiscono riconoscibilità e miglioramento del posizionamento dei prodotti, conche ha registrato una crescita di circa il 90% anno su anno, ma anche le linee di integratori SEL e SELCARE, che dal lancio si sono collocate subito come asset strategici del gruppo.