Farmaci, Cattani “L’innovazione sulla ricerca si sposi con i diritti”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo una giornata importante per l’industria farmaceutica: la focalizzazione dellamedicina di genere, la scienza per le differenze e quindi è un impegno che prosegue a livello mondiale, con un numero significativo e crescente di studi clinici in fase di sviluppo per la medicina di genere, per la medicina femminile, dalla sfera oncologica alla fera neurologica”. Lo ha detto Marcello, presidente di Farmindustria, a margine dell’evento “La scienza per la differenza. La via multidisciplinare alla medicina di genere”.“Noi crediamo chedellafarmaceutica debba sposarsi con i– ha aggiunto -. Di questo ne facciamo un pilastro nelle nostre aziende”.xc3/sat/mca1Unlimited News - Notizie dal mondo