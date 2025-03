Puntomagazine.it - Faricelli (Udito Italia): Patologie udito trascurate, impatto enorme

Gli esperti: I Giovani facciano attenzione al volume di videogiochi e musicaRoma. Nel frastuono quotidiano che ci circonda ogni giorno, la salute dell’è spesso trascurata. Eppure il suosulla qualità della vita è enorme. La perdita uditiva, inoltre, non riguarda solo le persone anziane: colpisce giovani e adulti, minando la comunicazione, le relazioni sociali e la sicurezza personale. Unsano non è solo una questione di benessere fisico, ma anche psicologico e sociale.Prevenire i problemi di, oggi, è possibile. Anche grazie a cinque giusti comportamenti da tenere a mente per evitare danni irreversibili: proteggere l’dai suoni forti, prevenire la perdita dell’, controllare regolarmente l’, utilizzare dispositivi acustici quando è necessario e sostenere quanti vivono con una disabilità uditiva.