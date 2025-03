Ilrestodelcarlino.it - Fare sport aspettando la nuova palestra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Loè molto importante per noi ragazzi, ci aiuta a crescere e a scaricare la tensione. Immaginate trascorrere gli anni delle medie senzaeducazione fisica a scuola nella maniera adeguata. La nostra, infatti, è in corso di ristrutturazione da diversi anni e non è ancora accessibile. Noi ragazzi e ragazze dell’Istituto di Sant’Agata Feltria avremmo bisogno di uno spazio al chiuso dove svolgere attività fisica, perché purtroppo, per la maggior parte dell’inverno, non possiamo praticare questa materia all’aperto, a causa del freddo e del maltempo. Possiamo solo immaginare quanto sia difficile mandare avanti lavori di questo tipo, ma noi siamo fiduciosi. Abbiamo infatti apprezzato molto i lavori di ristrutturazione fatti qualche anno fa ai campi comunali vicini alla nostra scuola, che sfruttiamo anche per molte attività extra scolastiche e che sono per noi un punto di incontro importante.