Fare il Dirigente all’estero | criteri e modalità di candidatura Decreto in Gazzetta I dettagli

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha avviato una procedura di selezione per dirigenti scolastici da destinare, in conformità con illegislativo n. 64/2017. Il bando mira a individuare figure professionali qualificate per dirigere istituzioni scolastiche italiane, garantendo continuità e qualità nell’offerta formativa.L'articoloildiin. I