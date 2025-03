Nerdpool.it - Fantastici Quattro: Il concept art di First Steps contiene un intelligente Easter Egg di Spider-Man

Ilart de Iè trapelato online insieme alle immagini di Avengers: Doomsday, offrendo ai fan inaspettati spunti di riflessione sulla prossima serie della Marvel. Mentre le fughe di notizie su Doomsday hanno generato scalpore grazie a scorci del Dottor Destino e a potenziali raggruppamenti di personaggi, un dettaglio apparentemente minore nell’artwork di Fantastic Four rivela un’importante contraddizione con quanto ci è stato detto sull’ambientazione del film. Questoegg di-Man, nascosto in bella vista, trasforma potenzialmente la nostra comprensione di come il mondo deisi colleghi al più ampio Marvel Cinematic Universe. I fan dovrebbero affrontare queste fughe di notizie con cautela, poiché potrebbero contenere spoiler significativi per entrambi i film e non solo.