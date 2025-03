Juventusnews24.com - Fagioli svela chi lo ha convinto a lasciare la Juve per la Fiorentina: «Questo giocatore ci ha mezzo lo zampino e mi ha convinto». Poi su Allegri: «Quando lo disse su di me, la presi così»

di RedazionentusNews24, centrocampista della, hato un paio di retroscena molto interessanti. Ecco le sue paroleNicolòha concesso un’intervista a Sky Sport. Ecco le sue parole sul suo passato allae su come si è concretizzato il trasferimento alla.I COMPLIMENTI DISUL GIOVANE NICOLÒ – «quella frase avevo 16 anni ed ero appena stato in tournée in America con la prima squadra. Era la mia prima tournée. È stato un momento bellissimo, perché è stato un complimento bellissimo. Però ovviamente poi devi dimostrare sul campo tutto quello che dice di te l’allenatore. L’ho preso come un complimento, senza caricarmi di pressioni né altro».KEAN DECISIVO PER IL TRASFERIMENTO IN VIOLA – «Sicuramente arrivava da un periodo un po’ difficile perché giocava un po’ meno, è venuto qua e lo ha fatto alla grande, si è confermato un grandecome ha dimostrato di essere.