Amica.it - Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain a caccia di nuovi talenti nella seconda stagione di Nuova Scena, in arrivo su Netflix il 31 marzo 2025

sono pronti a sfidarsidi– Rhythm + Flow Italia, il rap show in partenza sudal 31. E il teaser trailer (che trovate più sotto) parla chiaro: i tre giudici, riconfermati dopo il successo della prima, saranno più agguerriti che mai, siaricerca deiprotagonisti del rap italiano, siatensione agonistica tra loro. La più battagliera?. Da Torino a Genova, dal sud Italia a Londra Anche ladella competizione musicale del mondo rap (prodotta da Fremantle) sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4, disponibili dal 31, i tre giudici andranno adei miglioriemergenti non solo nei grandi centri urbani, ma in diversi angoli d’Italia, esplorando le interessanti realtà delle nostre province: da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Mar Ionio per abbracciare tutto il Sud Italia, fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra.