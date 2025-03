Unlimitednews.it - Fabio Lazzerini “Comtel crescerà sul mercato nazionale ed estero”

MILANO (ITALPRESS) – “La quotazione in Borsa ha rappresentato pernon soltanto un traguardo importante raggiunto grazie al lavoro di tutti, ma soprattutto il punto di partenza per la realizzazione dell’ambizioso piano industriale che la società ha deliberato pochi mesi fa e che vede una forte crescita sia per linee interne che attraverso operazioni strategiche di M&A”: a dirlo, amministratore delegato di, società che da oltre 30 anni si occupa dell’integrazione di sistemi ICT in Italia per la trasformazione digitale delle imprese, con 8 sedi sul territorio. “In questo quadro si inserisce la recente acquisizione di NovaNext, che ci consentirà di ampliare il nostro business ed offrire nuovi servizi ai clienti”, ha aggiunto. Pochi giorni dopo l’IPO, infatti,ha messo a segno l’acquisizione del 60% di NovaNext, realtà con 140 dipendenti e 3 sedi in Italia (Torino, Milano e Roma) che ha registrato per l’esercizio 2024 ricavi delle vendite e delle prestazioni per circa 37 mln di euro.