Fabbricò l’ordigno esplosivo per l’attentato alla libreria fiorentina di Casapound | consegnato alle autorità italiane

FIRENZE – È statocon un volo proveniente da Madrid il 38enne anarchico Salvatore Vespertino. L’uomo è stato arrestato in Spagna lo scorso 15 febbraio in esecuzione del mandato di arresto europeo a seguito dell’ordine di carcerazione per la condanna in via definitiva della Cassazione ad 8 anni di reclusione per il reato di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno, in quanto ritenuto responsabile delIl Bargello – riconducibile al movimento di estrema destra– compiuto a Firenze nella notte dell’1 gennaio 2017, a seguito del quale un artificiere della Polizia ha riportato lesioni gravissime nel tentativo di disinnescare. È stato condotto a Rebibbia per l’espiazione di una pena residua complessiva pari a 5 anni, 6 mesi e 1 giorno di reclusione (considerata la sottrazione del periodo sofferto incustodia cautelare).