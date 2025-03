Ilgiorno.it - Extra costi, ricetta per risparmiare: "Dimezziamo il deposito di Bettola"

Trovare i fondi che mancano per realizzare il prolungamento di M5 sino al nord di Monza è possibile. Lo dicono gli esperti dell’associazione HQMonza, portando dalla loro una serie di proposte. "Le ipotesi di iniziare da un primo lotto o ridurre le stazioni non risolvono i problemi, anzi ne creano di maggiori, per mobilità e ambiente", premettono gli attivisti, che partendo dalla necessità di proseguire con il lotto unico che confermi tutte le 11 fermate di prolungamento (tra cui le 7 monzesi) fanno almeno tre ipotesi che potrebbero essere efficaci per il reperimento degli attuali 589milioni diprevisti. "Il momento giusto è a maggio-giugno, quando sia lo Stato sia la Regione predispongono gli assestamenti di bilancio – scrivono –. Ci sono sempre stanziamenti programmati o importi del fondo investimenti che, per varie ragioni, non sono stati impiegati.