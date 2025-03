Quotidiano.net - Export italiano in crescita del 3%: Sace punta su nuovi mercati ad alto potenziale

L'tornerà a crescere del 3%, dopo un biennio di continuità su livelli record di 625 miliardi di euro. Sono le stime di, presentate dal gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Ministero dell'Economia all'evento "Let's Grow!".individua per il Paese "un ampio margine di diversificazione versoadche oggi rappresentano solo il 13% dell'". "Dal Medio Oriente all'America Latina, dal Far East al Continente Africano, sono 14 iGate cheha identificato per fare da apripista con i propri uffici e che raggiungeranno gli 85 miliardi di", afferma il chief economist di, Alessandro Terzulli, presentando la growth map della società a disposizione delle aziende. I Paesi individuati dasono Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto, Marocco, Sudafrica, Serbia, Turchia, Vietnam, Singapore, Cina, India, Brasile, Messico e Colombia.