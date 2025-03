Liberoquotidiano.it - Expo 2025 Osaka: Confimpreseitalia e Commissariato Generale per l'Italia, insieme per l'internazionalizzazione e l'innovazione delle micro, piccole e medie imprese

Leggi su Liberoquotidiano.it

La diffusione e progettazione di iniziative scientifiche e culturali legate all', alla crescita e all'ne è l'obiettivo principale alla base del protocollo d'intesa firmato daper l'rappresenta una vetrina preziosa per far dialogare creatività, industria, arte e lavoro: un'esposizione che vuole essere occasione privilegiata di racconto sul sistema Paese, valorizzando il suo alto tasso die le nuove tecnologie anche attraverso progetti di promozione integrata che si terranno all'interno del Padiglione. “è un'occasione imperdibile per rafforzare la competitivitànostresul palcoscenico globale.