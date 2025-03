Ilrestodelcarlino.it - Ex scuola Manzi: la mobilitazione. In 500 firmano per salvarla: "Non va venduta ai privati"

"La petizione salva". A Pantano ormai la chiamano così. Di che parliamo? Di una raccolta di 500 firme, depositate ieri in Comune, con cui i cittadini chiedono all’amministrazione comunale di riesaminare i propri progetti sull’exdi via Lamarmora. I cittadini vorrebbero che l’attuale edificio, chiuso per problemi di statica da quasi 4 anni, una volta demolito e ricostruito, torni a svolgere la funzione diprimaria. Non vogliono assolutamente, invece, che venga venduto dal Comune ad un privato che ne potrà fare una palazzina con appartamenti e negozi. I cittadini, firmatari della petizione, non vogliono nemmeno che l’ampio giardino alberato che ha sempre costeggiato l’exceda il passo agli stalli per le automobili dei. Con quella depositata ieri siamo a due petizioni sullo stesso argomento: come un fiume carsico il dissenso corre e riaffiora.