Palermotoday.it - Ex Province, campo progressista compatto alle elezioni: "Pd, M5S, Avs alternativa al centrodestra"

Leggi su Palermotoday.it

Ilsaràcon M5s, PD e Avs per leprovinciali di secondo livello, in programma in Sicilia il prossimo 27 aprile. Questo è stato stabilito ieri nel corso di una riunione tra il coordinatore regionale M5S Nuccio Di Paola, il segretario regionale del Pd Anthony.