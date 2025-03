Lapresse.it - Ex Ilva, c’è l’accordo sulla cassa integrazione

Leggi su Lapresse.it

Per l’exarriva(Cigs). I sindacati adesso attendono il Tavolo a Palazzo Chigi l’11 marzo dedicato alla vendita della grande fabbrica di acciaio tarantina. “Nell’incontro odierno al ministero del Lavoro – raccontano i sindacalisti Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm, e Davide Sperti, segretario Uilm Taranto – abbiamo raggiunto un accordoproroga della Cigs per ulteriori 12 mesi che sostanzialmente mantiene i trattamenti di miglior favore per i lavoratori di Acciaierie d’Italia previsti neldi luglio 2024; risultato non scontato alla vigilia della vendita”.“Attendiamo il previsto incontro dell’11 marzo alla presidenza del Consiglio per conoscere lo stato dell’arte della procedura di cessione dell’exe per poter ribadire, al governo, il vincolo della salvaguardia di tutta l’attuale occupazione, dell’appalto e di quella dias”.