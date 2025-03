Lanazione.it - Eventi intorno all’8 marzo. Programma degli incontri

VIAREGGIO"Ciascuno di noi è potentissima per dare legittimità alle donne", esordisce, durante la presentazione deldi, Ersilia Raffaelli, presidente della Casa delle Donne di Viareggio, che porta avanti da anni, con impegno e sacrificio, una lotta all’indifferenza, alla violenza e diretta al riconoscimento della legittimazione della donna, come soggetto e non più, tra i retaggi di una società patriarcale, come oggetto, tra le mura domestiche e fuori. E, nel tempo, quell’impegno, riconosciuto e agevolato da bandi regionali come nazionali dal sostegno di associazioni che ha radici proprio nel territorio. Da Moores Rowland Partners e i dottori Vannucci, Filogari, Colle e Cerbioni che hanno permesso di installare al primo piano della Casa della Donna un impianto di riscaldamento e, così, di far ripartire i corsi e progetti lì iniziati, al ristorante Franceschini con una donazione di 800 euro, da Montevarchi di Siena per le card prepagate destinate alle donazioni alimentari e Sleipner Italia che ha raccolto 2mila euro con gli 80 biglietti natalizi per i loro clienti, a Conad che con la campagnaal 25 novembre e i portachiavi in collaborazione con D.