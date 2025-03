Frosinonetoday.it - Evade dai domiciliari per andare dall'ex marito, arrestata dopo un lungo inseguimento

Aveva fatto diventare la vita del suo ex un vero e proprio incubo e per farlo si è messa nelle condizioni di essere. Nelle ore scorse tra Anagni e Fiuggi, i Carabinieri del NORM della Compagnia della Città dei Papi hanno arrestato una donna 49enne, già nota per i suoi trascorsi.