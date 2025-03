Biccy.it - Eurovision, Tommy Cash svela cosa modificherà dell’esibizione di Espresso Macchiato

Leggi su Biccy.it

Nonostante in una nota trasmissione tv italianaabbia detto di amare il nostro paese, continuano le polemiche sulla sua, soprattutto per la frase “sudo come un mafioso”. Molti chiedono la modifica del testo, in particolare di quella frase incriminata. Politici, diversi utenti sui social e anche il Codacons si sono mossi perché l’EBU (Unione europea di radiodiffusione) intervenga e squalifichidall’Song Contest 2025, o almeno lo costringa a riscrivere parte di.Il rapper estone in una recente intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos, ha spiegato che ha intenzione di mantenere la versione originale del testo, ma ha anche aggiunto chequaldella performance.ha rivelato che potrebbe “togliere degli eccessi e lasciare invece quello che funziona”.