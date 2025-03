Eurovision | Tommy Cash modificherà l’esibizione di Espresso Macchiato

Leggi su Dailynews24.it

Non si placano le polemiche attorno a, il brano con cuirappresenterà l’Estonia all’Song Contest 2025. Nonostante le pressioni,ha dichiarato in un’intervista all’agenzia Adnkronos che non cambierà le parole del brano, pur prevedendo alcune modifiche alla performance.ALL’– L’artista estone ha commentato le reazioni suscitate .L'articolodi