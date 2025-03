Romadailynews.it - Europa, Ignazio Marino (Verdi europei): Serve Commander in Chief per difesa comunitaria

“Ursula Von Der Leyen e i capi di governo riuniti a Londra chiedono un aumento enorme e immediato della spesa in armi di distruzione perché non hanno la determinazione di affrontare il punto centrale che è iline il potere di veto dei 27 Paesi.”Scrive in una nota, eurodeputato dei, e spiega:“Con un centro di comando unico si potrebbe costruire un vero strumento dicomunitario a un costo assai inferiore dei 27 eserciti nazionali. Ma questo significherebbe costruire davvero gli Stati Uniti d’, ognuno cedendo spazio di sovranità. Ed è quello che i 27 capi di governo non vogliono: preferiscono chiudersi nel recinto infantile e insicuro della propria sovranità nazionale. Se vogliamo contare comedobbiamo smettere di giocare con le regole della Russia, Cina e USA e cambiare noi le regole.