Ilgiorno.it - Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 4 marzo 2025

Milano, 4– Nuova estrazione di, SuperEnae 10e. La sestina vincente vale un montepremi di 81 milioni di euro. Questo perché dal 15 ottobre, quando un fortunato giocatore si aggiudicò 89,2 milioni a Riva del Garda, nessuno ha più indovinato i sei numeri vincenti. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle. Ma attenzione, potreste anche essere stati baciati dalla fortuna senza esservene accorti. In 8 province della Lombardia - Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese - si cercano 17 fortunati vincitori per ritirare premi da 10.000 euro ciascuno vinti, giocando sia online che nei punti di vendita Sisal, in occasione dell'iniziativa speciale ‘Regala un sogno’ di SuperEnaSuperStar.