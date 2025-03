Liberoquotidiano.it - "Estranee alle accuse", ma Gualmini e Moretti si auto-sospendono: Qatargate, ora è panico nel Pd

, ci sospendiamo". Commentano così Elisabettae Alessandrala notizia per la quale è stata chiesta la revoca dell'immunità parlamentare delle due eurodeputate del Pd. "Abbiamo appreso dalla stampa la notizia della richiesta, da parte dellerità giudiziarie del Belgio, di revoca della nostre immunità" nell'ambito dell'inchiesta sul- fanno sapere all'Ansa -. Al fine di sottolineare la totale estraneità a ogni fatto corruttivo, abbiamo deciso disospenderci dal gruppo al quale apparteniamo, i Socialisti e democratici (S&D)".si definiscono "pienamente a disposizione della magistratura per qualsiasi esigenza istruttoria. Ringraziamo la delegazione degli eurodeputati Pd per la solidarietà politica e umana pubblicamente espressa".