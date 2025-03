Ilgiornaleditalia.it - Espresso macchiato di Tommy Cash, il VIDEO del brano che fa infuriare l'Italia per gli stereotipi su mafia, soldi, stress e spaghetti

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

seduto ad un tavolo con davanti il suo: "Noo, noo, no need to be depresso" Ildidiè virale. L'Estonia parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest 2025 proprio con questo, nonostante dall'moltiss