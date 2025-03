Esposito | Billing e Okafor sottovalutati Garnacho e Adeyemi non brillano

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’intervento disu CRC: valutazioni su Napoli, Inter e mercatoDurante le trasmissioni “L’Aperitivo con Giordano” e “A Pranzo con Chiariello” su CRC, radio partner della SSC Napoli, l’attore Salvatoreha commentato la recente partita tra Napoli e Inter, offrendo spunti di riflessione su giocatori e mercato.sul match: Napoli superiore, Inter difensivaha sottolineato la superiorità del Napoli nel match: “La partita è stata totalmente dominata dal Napoli. L’Inter non ha fatto un tiro in porta, eccetto il magnifico gol su punizione di Dimarco”. Nonostante la solidità dell’Inter, costruita negli anni per eccellere in tutte le fasi di gioco, il Napoli ha dimostrato di potersela giocare alla pari.L’attore ha elogiato la prestazione del Napoli soprattutto dopo le sostituzioni di Thuram e Calhanoglu, evidenziando la flessibilità tattica della squadra: “In fase di possesso il Napoli ha attaccato con un 4-2-3-1 e in non possesso si è difeso a cinque”.