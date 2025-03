Bolognatoday.it - Escort e droga: Stefania Nobile ancora in manette

Leggi su Bolognatoday.it

, figlia di Wanna Marchi, e il suo ex compagno Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria, un esclusivo locale milanese, sono stati arrestati dalla guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta per prostituzione, spaccio die autoriciclaggio. Con loro è finito in