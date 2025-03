Ilgiorno.it - "Ero soggiogato da Adilma”. Il piano della mantide di Parabiago per uccidere Ravasio e la confessione dell’amante Massimo Ferretti, fra magia e notti in motel

Busto Arsizio (Varese), 4 marzo 2025 – Un percorso lungo poco più di due anni in cui la vita del barista parabiaghese è cambiata totalmente, partendo dal primo incontro tra lui e– che in quella occasione era accompagnata dal suo “santone” brasiliano – per passare al rapporto di “amore” e totale sudditanza nei suoi confronti, al racconto chegli facevarelazione con Fabio, per arrivare alla richiesta di aiutarla a trovare un killer disposto a ucciderlo e, infine, all’organizzazione delcon il finto incidente stradale e l’omicidio: c’è un po’ di tutto nelle dichiarazioni spontanee, qui riprodotte in maniera più o meno integrale, cheha fatto mettere nero su bianco in occasione dell’udienza di lunedì del processo per l’omicidio di Fabio