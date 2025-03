Calciomercato.it - Erede Guardiola, il Manchester City ha scelto un allenatore della Serie A

I ‘Citizens’ non vogliono farsi trovare impreparati in caso d’addio anticipato del catalano: fari puntati sul campionato italiano per il successore in panchinaLe big d’Italia e non solo sulle tracce di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo è l’arteficesorpresa Como, destinato ulteriormente a rinforzarsi sul mercato e a scalare la classifica nelle prossime stagioni.Pep(LaPresse) – Calciomercato.itI lariani brillano sul piano delle prestazioni e l’ex centrocampista sta conquistando sempre più consensi tra gli estimatori. La ricca proprietà del Como vuole tenerselo stretto, forte anche di un contratto lungo fino al 2028 e di un progetto molto ambizioso. I corteggiatori come detto non mancano però a Fabregas, che inA intriga soprattutto il Milan che a fine campionato darà il benservito anche a Conceicao.