Thesocialpost.it - Ercolano, tragedia in culla: neonata di 2 mesi muore soffocata

Unadi 2è mortada un rigurgito nella. Il dramma si è consumato a, in provincia di Napoli, dove la piccola viveva con la famiglia. I genitori, accortisi del problema, l’hanno trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco.Leggi anche: Terremoto a Foligno, scuole chiuse anche mercoledì: “Verifica delle problematiche”I sanitari hanno provato a rianimarla con ogni mezzo. Le manovre salvavita sono durate oltre un’ora. Nonostante gli sforzi, la piccola non ce l’ha fatta. Il dolore della famiglia è immenso, con i parenti distrutti dal dolore per la terribile perdita.Le cause dellaL’episodio è avvenuto domenica scorsa, secondo quanto riportato da Metropolis e Il Mattino. Laavrebbe avuto un rigurgito mentre riposava nella