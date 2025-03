Cesenatoday.it - Erano pronte le dosi per lo "sballo", bloccato in zona stazione e denunciato per spaccio di ketamina

Leggi su Cesenatoday.it

La sostanza è nata come anestetico ed è molto utilizzata, nelle feste e nei rave party, per lo "" che produce. Nella tarda serata di sabato, i carabinieri di Cesenatico hannoun 29enne per detenzione ai fini didioltre che di hashish. I militari.