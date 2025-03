Ilfattoquotidiano.it - Era in carcere, ora festeggia inondato di champagne e con un assegno da capogiro: così il golf ha cambiato la vita di Ryan Peake

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal lucernario di una cella al green di un campo daneozelandese. Dalla condanna per grave aggressione – da membro di una banda di motociclisti fuorilegge – alla prima vittoria tra i professionisti che gli è valsa un posto al 153esimo The Open Championship, che si svolgerà al Royal Portrush in Irlanda del Nord, il Major più antico e ambito del mondo. “Il primo anno non ho mai incontrato mia madre. Lei voleva, ma mi rifiutavo di farmi vedere in quelle condizioni”: quella diè la storia di un ragazzo 31enne nativo di Perth (Australia) che dopo essere rimasto confinato per cinque anni in prigione è risalito dal baratro riprendendo in mano la sua carriera e soprattutto la sua. Grazie anche all’aiuto del guru delRitchie Smith che gli ha permesso di lasciarsi definitivamente alle spalle la peggiore versione di sé.