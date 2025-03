Ilfoglio.it - Eppure Federico Gatti

Bisogna sempre diffidare da quelli bravi elogiati da tutti. C’è qualcosa nell’empatia attorno ai migliori, ai vincenti, che si mescola e si confonde con la piaggeria. A tal punto da confondere il giudizio dei più, renderlo monodirezionale e privo di qualsiasi valutazione effettiva. Ci sono giocatori bravi e lodati perché bravi e da lodare, ben più forse dei meriti, del talento, dei risultati. Va così non solo nel calcio. Va così pure nel lavoro: gli esseri alpha in un modo o nell’altro ce la fanno sempre, anche in un mondo che prova a cambiare, almeno a parole.non è il più forte fisicamente, non è il più veloce, non di certo il più bravo con i piedi e nil più capace negli anticipi, c’è di meglio pure tatticamente.a volte glisono la cosa più importante.