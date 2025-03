Ennesimo scontrino fiscale non emesso al centro estetico | tre giorni di chiusura per l’attività

Leggi su Corrieretoscano.it

SIENA – Mancata emissione di scontrini fiscali per le prestazioni.È questo il motivo per cui i finanzieri del gruppo di Siena hanno messo nel mirino ungestito da cittadini cinesi nell’ambito dei controlli del territorio e del contrasto all’evasione.Dall’aggiornamento della posizione dell’azienda contribuente, nel sistema informatizzato dell’anagrafe tributaria, è emerso che il medesimo aveva già commesso analoghe violazioni e per questo all’Agenzia delle Entrate è stata proposta la sospensione delprevista dal decreto 471/1997 per i contribuenti che hanno commesso quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere loindiversi.Accogliendo la proposta, l’Agenzia delle Entrate ha disposto ladell’istituto di bellezza per trelavorativi.