Energia TeaTek all’Expo di RImini Granisso | Rinnovabili made in Italy siamo pronti a sfidare il mercato

Il gruppopartecipa al Key – The Energy Transition Expo didal 5 al 7 marzo, presentando i suoi prodotti di punta ai buyer internazionali. “Anche quest’anno – dice Felice, Ceo die Italian Green Factory – torniamo aportando prodotti e progetti innovativi nel campo delle energie. Il 2025 sarà un anno importante per lo sviluppo dei nostri piani aziendali, a partire dalla nuova società del gruppo, la Italian Green Factory, nata per reindustrializzare il sito ex Whirlpool di Napoli, dove sorgerà la prima fabbrica green di Napoli e del Mezzogiorno. Igf, in attesa che venga realizzato il nuovo impianto di produzione in via Argine, può già contare su ingenti commesse per la realizzazione di power skid, ovvero le stazioni di trasformazione per gli impianti fotovoltaici.