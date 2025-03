Oasport.it - Ename Samyn Classic: Van Der Poel domina la volata ed inizia la stagione conquistando la classica belga

Leggi su Oasport.it

L’2025 è stata conquistata da Mathieu Van Der(Alpecin-Deceuninck), al termine di unacondotta sempre in testa. L’olandese ha già dimostrato di essere in ottime condizioni per affrontare lehe primaverili ed ha così ottenuto la prima vittoria stagionale. Secondo all’arrivo il francese della Soudal Quick-Step, Paul Magnier, che ha anticipato il connazionale Emilen Jeannière (Team TotalEnergies).I primi 90 chilometri della corsanon hanno rappresentato particolari difficoltà ed hanno favorito la fuga di 8 corridori: Loic Vliegen (Wagner Bazin WB), Sebastian Grindley (Lidl-Trek Future Racing), Guillaume Visser (Diftar Continental Cyclingteam), Hidde van Veenendaal (BEAT Cycling Club), Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi), Joren Bloem (Unibet Tietema Rockets) e Silas Köch (Team Lotto Kern-Haus PSD Bank).