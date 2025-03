Ilfattoquotidiano.it - Enac mette a terra “temporaneamente” sette aerei di Sky alps per non conformità delle manutenzioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Ente Nazionale Aviazione Civile ha confermato le indiscrezioni di stampa su un audit straordinario eseguito nei giorni scorsi presso la compagnia aerea Sky. Un team di ispettori ha riscontrato nonlegate alle attestazioni di manutenzione sugli aeromobili della compagnia, che sono immatricolati presso l’autorità dell’aviazione civile maltese. Risultato: “È stata presa la decisione di sospendere precauzionalmenteaeromobili dalla flotta, al fine di evitare operazioni di trasporto aereo privecorrette attestazionieseguite”.Le discrepanze emerse “hanno rivelato carenze nelle attestazioni, non conformi ai requisiti normativi di sicurezza del volo previsti dal Reg. UE 1321/2012”, ha dichiarato l’. È stato inoltre riscontrato che un tecnico della compagnia incaricatonon ha fornito le attestazioni adeguate, motivo per cui gli è stato interdetto l’accesso a tutti gli aeroporti in cui Skyopera.