Romadailynews.it - “Emozioni dal cinema” a Romaest fino al 30 marzo

Leggi su Romadailynews.it

DALI CAPOLAVORI DELLA SETTIMA ARTE IN ESPOSIZIONE AL CENTRO COMMERCIALE: MOSTRA-MUSEO DAL 22 FEBBRAIO AL 30Dal 22 febbraio al 30, il Centro Commerciale Roma Est ospita “dal”, un’imperdibile mostra-museo dedicata all’arte e alla promozione della culturatografica. L’evento, realizzato in collaborazione con la Special Effects Creatures Studios di Cinecittà World, offre un’esperienza immersiva che celebra le creazioni e gli effetti speciali che hanno reso indimenticabili i capolavori della settima arte.Grazie all’esperienza della Special Effects Creatures Studios, specializzata in effetti speciali e scenografie per il, il pubblico potrà ammirare da vicino riproduzioni straordinarie di personaggi e creature leggendarie, che hanno segnato la storia del grande schermo.