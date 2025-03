Unlimitednews.it - Emilia-Romagna, la torre dell’Assemblea legislativa si illumina di viola per la Giornata della lotta al papilloma virus

BOLOGNA (ITALPRESS) – Questa sera lasidiin occasionemondiale dialHpv. Il 4 marzo di ogni anno, ricorre lamondiale contro l’HPV (Infezione daUmano), responsabile di una fra le più diffuse infezioni a trasmissione sessuale sia nella popolazione femminile sia in quella maschile, che può essere contratta anche per contatto con superfici contaminate o può essere trasmessa, durante il parto, da madre a neonato.L’HPV è la causa principale del cancrocervice uterina nella donna, ma anche di patologie neoplastiche dell’ano, del cavo orale e dell’orofaringe nonchésfera genitale maschile. Gli obiettivi definiti dall’OMS per il periodo 2020-2030 prevedono il cosiddetto “90-70-90 Approach”, ovvero il 90% delle ragazze vaccinate con ciclo completo entro i 15 anni di età, il 70% di donne sottoposte a screening utilizzando un test ad alta performance entro i 35 anni, e poi nuovamente entro i 45 anni, e il 90% di donne identificate con malattia cervicale trattate e con accesso a un adeguato follow-up.