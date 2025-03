Puntomagazine.it - Elon Musk: “Zelensky dovrebbe ricevere un’amnistia in un paese neutrale per una transizione pacifica”

Leggi su Puntomagazine.it

proponeperin un, mentre cresce la divisione internazionale sulle politiche di aiuti e pace per l’Ucraina.In un post pubblicato su X,ha commentato una proposta secondo cui il presidente ucraino Volodymyrpotrebbe beneficiare di una sorta di amnistia in un, in cambio di unaper il ritorno della democrazia in Ucraina.ha risposto ad un tweet in cui si sosteneva che, consapevole del fatto che una fine della guerra potrebbe significare la fine del suo potere, stia mettendo a rischio le vite di innumerevoli ucraini per mantenere la sua posizione. Secondo l’utente,sarebbe un “dittatore” che utilizza il conflitto per preservare il suo controllo.ha condiviso l’opinione che, sebbene tale idea possa risultare sgradevole, potrebbe essere una via per concludere il conflitto in modo pacifico.