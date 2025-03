Secoloditalia.it - Elly Schlein dice no al Piano per il riarmo europeo e il Pd esplode

Si fa presto a sinistra a dire che sull’Ucraina “bisogna stare con l’Europa”. Poi l’Europa batte un colpo con ilper iled è tutto un fuggi fuggi, a partire da quel Pd la cui segretaria – vale la pena ricordarlo – giusto un paio di giorni fa intimava a Meloni di dire da che parte sta, accusandola sostanzialmente di non stare da quella dell’Europa. Ma ora che l’Europa chiama,diserta. «Quella presentata oggi da von Der Leyen non è la strada che serve all’Europa. All’Unione europea serve la difesa comune, non ilnazionale. Sono due cose molto diverse», ha detto, aggiungendo che ildella presidente della Commissione Ue «così rischia di diventare il meronazionale di 27 Paesi e noi non ci stiamo».L’Europa chiama,diserta, entrando poi nel merito delle proposte von der Leyen, ha fatto sapere che «noi porteremo la nostra posizione già al prossimo vertice dei socialisti e democratici a Bruxelles, in vista del Consiglio straordinario».